PROOF Acquisition A präsentierte am 23.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,62 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das PROOF Acquisition A ein Ergebnis je Aktie von 1,20 USD vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 247,37 Prozent auf 1,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at