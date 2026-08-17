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17.08.2026 06:31:29
PROOF Acquisition A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
PROOF Acquisition A stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,770 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat PROOF Acquisition A im vergangenen Quartal 1,0 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 96,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PROOF Acquisition A 24,9 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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