PROOF Acquisition A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

PROOF Acquisition A lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das PROOF Acquisition A ein Ergebnis je Aktie von 0,090 USD vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 1,0 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 96,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 25,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at