PROOF Acquisition A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

PROOF Acquisition A stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,06 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,750 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 96,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 24,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at