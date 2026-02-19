Propanc Biopharma: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Propanc Biopharma hat am 17.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,30 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -32,990 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at