Propanc Biopharma gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Propanc Biopharma stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 12,22 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -97,500 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at