Propanc Biopharma legte Quartalsergebnis vor

Propanc Biopharma hat sich am 25.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 16,67 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Propanc Biopharma ein Ergebnis je Aktie von -8,770 USD vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 17,620 USD. Im Vorjahr hatten -371,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at