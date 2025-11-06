|
06.11.2025 06:31:29
Propel: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Propel hat am 04.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es stand ein EPS von 0,52 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Propel noch ein Gewinn pro Aktie von 0,420 CAD in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 31,05 Prozent auf 209,5 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 159,8 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!