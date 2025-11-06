Propel: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Propel hat am 04.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 0,52 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Propel noch ein Gewinn pro Aktie von 0,420 CAD in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 31,05 Prozent auf 209,5 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 159,8 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

