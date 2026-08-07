Propel präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Propel hat am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,57 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,540 CAD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 248,6 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 25,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Propel einen Umsatz von 198,0 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at