Propel: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Propel hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,21 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,430 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 217,3 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 180,8 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 2,12 CAD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Propel 1,81 CAD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Propel mit einem Umsatz von insgesamt 824,13 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 616,11 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 33,76 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at