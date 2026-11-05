Propel stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Propel äußerte sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,66 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,520 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 34,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 282,0 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 209,4 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at