Propel vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Propel hat am 04.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,73 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,860 CAD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 227,8 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 199,4 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at