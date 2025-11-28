|
Propellus: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Propellus gab am 25.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,120 USD je Aktie generiert.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Propellus in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,0 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 0,1 Millionen USD im Vergleich zu 0,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.
