PROPERST gewährte Anlegern Blick in die Bücher

PROPERST hat am 13.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 26,39 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 8,90 JPY je Aktie generiert.

PROPERST hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,24 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,02 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at