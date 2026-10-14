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14.10.2026 06:31:29
PROPERST hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
PROPERST hat am 13.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.08.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 42,62 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PROPERST 18,13 JPY je Aktie verdient.
Der Umsatz lag bei 15,70 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 87,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,40 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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