PROPERST verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

PROPERST hat am 13.07.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 9,36 JPY. Im Vorjahresviertel waren 9,69 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,85 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 151,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PROPERST einen Umsatz von 4,70 Milliarden JPY eingefahren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 56,58 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 58,18 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 29,47 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 27,84 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at