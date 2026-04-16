PROPERST vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

PROPERST hat am 13.04.2026 das Zahlenwerk zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 2,70 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PROPERST noch ein Gewinn pro Aktie von 17,66 JPY in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PROPERST in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 72,69 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,98 Milliarden JPY im Vergleich zu 7,23 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at