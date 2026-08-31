Command Holdings LtdShs Aktie
WKN DE: A0MZNP / ISIN: ZAE000023131
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31.08.2026 06:00:16
Properties in UK national parks command 24% premium, study finds
Nationwide research also shows average 14% premium for housing in national landscapes of England and WalesHousebuyers are paying a premium of almost a quarter to own a property located within a UK national park, with the New Forest the most expensive national park to live in, according to Britain’s biggest building society.Nationwide found that a property located within a national park cost 24% more on average than a similar property elsewhere, while buyers were also stumping up a 6% premium for homes within three miles of a national park. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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