Property Data Bank, hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Property Data Bank, präsentierte am 10.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 15,77 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Property Data Bank, 13,80 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 979,8 Millionen JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 907,8 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at