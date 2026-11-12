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12.11.2026 06:31:28
Property Data Bank, hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Property Data Bank, hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 16,25 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 11,89 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Property Data Bank, mit einem Umsatz von insgesamt 961,9 Millionen JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 827,2 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 16,29 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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