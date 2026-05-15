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15.05.2026 06:31:29
Property Data Bank,: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Property Data Bank, hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 22,24 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Property Data Bank, 15,51 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz lag bei 1,15 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 35,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 848,5 Millionen JPY erwirtschaftet worden.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 60,77 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 54,10 JPY je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 3,72 Milliarden JPY gegenüber 3,32 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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