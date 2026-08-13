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13.08.2026 06:31:29
Property Data Bank,: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Property Data Bank, hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 14,74 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 10,87 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz lag bei 879,6 Millionen JPY – das entspricht einem Zuwachs von 15,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 762,4 Millionen JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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