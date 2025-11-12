Property Data Bank, stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Property Data Bank, lud am 10.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 11,89 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 12,04 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Property Data Bank, mit einem Umsatz von insgesamt 827,2 Millionen JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 807,8 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 2,40 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at