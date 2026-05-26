Lee Kim Tah Holdings Aktie
WKN DE: A0JLZ6 / ISIN: SG1I40881829
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26.05.2026 06:00:00
Property group Lee Kim Tah reaches settlement with ex-director in ongoing misconduct probe
This relates to allegations of ex-CapitaLand employees in India accepting bribes, kickbacks from a JV subsidiaryWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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