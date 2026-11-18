Property Solutions Acquisition hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,91 USD gegenüber -232,800 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2775,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at