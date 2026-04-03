Property Solutions Acquisition stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Property Solutions Acquisition lud am 31.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,17 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,890 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0,1 Millionen USD – eine Minderung von 43,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 0,2 Millionen USD eingefahren.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -3,140 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Property Solutions Acquisition ein EPS von -19,610 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das Geschäftsjahr wurde auf 0,54 Millionen USD beziffert. Im Vorjahr hatte ein identischer Umsatz von 0,54 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at