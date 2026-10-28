RISE Aktie

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WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006

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28.10.2026 19:38:32

Property tax rise will push more landlords to sell, Healey warned

Measure will yield £575mn for Treasury in 2028-29, but estate agents say it will add to pressures in private rental sectorWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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