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15.07.2026 06:31:29
property technologies stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
property technologies stellte am 14.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 33,12 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 28,89 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,03 Prozent zurück. Hier wurden 13,02 Milliarden JPY gegenüber 13,86 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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