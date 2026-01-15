property technologies: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

property technologies hat am 14.01.2026 die Bücher zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 24,35 JPY. Im Vorjahresviertel hatte property technologies 47,85 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat property technologies im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,70 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14,84 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 13,78 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 87,83 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte property technologies ein EPS von 51,80 JPY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat property technologies 50,91 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,34 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 41,61 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at