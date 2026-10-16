property technologies: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

property technologies hat am 15.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

property technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 20,91 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 19,10 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 13,05 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 9,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,87 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at