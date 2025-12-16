Acquire Aktie
ISIN: US0049011044
16.12.2025 15:10:19
Property tycoon Gordon Tang to acquire Suntec Reit manager
Tang and his affiliates currently own 35.7% of Suntec Reit, while the Reit manager ESR Trust Management (Suntec) owns 10.8%
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche wenig bewegt. Am deutschen Markt prägen Verluste das Bild. Die Wall Street dürfte wenig bewegt starten. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.