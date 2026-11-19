ProPetro Aktie
WKN DE: A2DM7L / ISIN: US74347M1080
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19.11.2026 19:30:02
ProPetro: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 28, 2026, ProPetro (NYSE:PUMP) announced third-quarter revenue grew 16% sequentially to $355 million due to higher completions utilization and incremental power deployments. The company is shifting capital into long-term power generation contracts while its hydraulic fracturing fleets reach full capacity ahead of expected contract repricing in 2027.
Three takeaways from management explain the strategy.
ProPetro is expanding PROPWR, its power generation business segment, by signing multiyear contracts measured in megawatts (MW). Short-term deployment contracts across oilfield and industrial customers generate faster capital payback than larger infrastructure builds.
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