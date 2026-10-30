ProPetro: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

ProPetro hat am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,09 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 355,4 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 293,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at