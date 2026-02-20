ProPetro stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ProPetro ließ sich am 18.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ProPetro die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,01 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,170 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ProPetro in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,63 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 289,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 320,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,010 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei ProPetro ein Gewinn pro Aktie von -1,310 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 1,44 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 1,27 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at