ProPetro vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

ProPetro ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ProPetro die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das ProPetro ein Ergebnis je Aktie von -1,320 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat ProPetro im vergangenen Quartal 293,9 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 18,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ProPetro 360,9 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at