ProPetro: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

ProPetro hat am 29.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,07 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei ProPetro ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,070 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat ProPetro 305,8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 326,2 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at