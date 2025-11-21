ProPhase Labs stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ProPhase Labs präsentierte am 19.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,16 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,350 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 0,9 Millionen USD, gegenüber 3,2 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 72,06 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at