Prophecy DeFi präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Prophecy DeFi hat am 02.06.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,41 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,500 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 110,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 0,1 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber -0,8 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,410 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,500 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Prophecy DeFi im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 23,01 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei -1,39 Millionen CAD im Vergleich zu -1,13 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at