PropNex Aktie
WKN DE: A2JP4N / ISIN: SGXE65086469
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13.08.2026 02:56:49
PropNex H1 net profit down 3.1% at S$40.9 million; interim dividend unchanged
Revenue is up 0.7% at S$603 million, driven by higher commission income from agency servicesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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