PropNex Aktie

PropNex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JP4N / ISIN: SGXE65086469

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.02.2026 00:49:46

PropNex H2 profit up 28.3% at S$28.1 million

Its dividend for FY2025 stands at a record S$0.095 per shareWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu PropNex Limited Registered Shs

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.