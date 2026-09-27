PropNex Aktie
WKN DE: A2JP4N / ISIN: SGXE65086469
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27.09.2026 06:00:00
PropNex plots its next act beyond Singapore residential property
Its executive chairman points to room for growth in industrial properties, capital markets, leasing and moreWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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