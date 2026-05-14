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14.05.2026 06:31:29
ProQR Therapeutics BV: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
ProQR Therapeutics BV hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,15 USD gegenüber -0,110 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 50,0 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 4,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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