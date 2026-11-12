ProQR Therapeutics B.V. Aktie
WKN DE: A12B97 / ISIN: NL0010872495
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12.11.2026 13:32:53
ProQR Therapeutics Q3 Sales Increase
(RTTNews) - ProQR Therapeutics (PRQR) released Loss for third quarter of -EUR12.447 million
The company's earnings came in at -EUR12.447 million, or -EUR0.09 per share. This compares with -EUR11.006 million, or -EUR0.10 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 78.9% to EUR5.155 million from EUR2.882 million last year.
ProQR Therapeutics earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -EUR12.447 Mln. vs. -EUR11.006 Mln. last year. -EPS: -EUR0.09 vs. -EUR0.10 last year. -Revenue: EUR5.155 Mln vs. EUR2.882 Mln last year.
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