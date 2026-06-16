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16.06.2026 06:31:29
Prored Partners präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Prored Partners hat am 15.06.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.04.2026 endete.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,27 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 28,93 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 73,16 Prozent zurück. Hier wurden 1,28 Milliarden JPY gegenüber 4,77 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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