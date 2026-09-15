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15.09.2026 06:31:28
Prored Partners stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Prored Partners lud am 14.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Prored Partners vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 20,78 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -13,270 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,00 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 62,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,67 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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