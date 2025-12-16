|
16.12.2025 06:31:29
Prored Partners stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Prored Partners hat am 15.12.2025 die Bilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 20,83 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -8,520 JPY erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 3,93 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 416,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 761,9 Millionen JPY erwirtschaftet worden.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 18,85 JPY gegenüber 29,28 JPY je Aktie im Vorjahr.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 12,30 Milliarden JPY – ein Plus von 283,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Prored Partners 3,21 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!