Prored Partners stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Prored Partners hat am 15.12.2025 die Bilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 20,83 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -8,520 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 3,93 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 416,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 761,9 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 18,85 JPY gegenüber 29,28 JPY je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 12,30 Milliarden JPY – ein Plus von 283,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Prored Partners 3,21 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at