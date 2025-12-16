16.12.2025 06:31:29

Prored Partners stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Prored Partners hat am 15.12.2025 die Bilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 20,83 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -8,520 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 3,93 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 416,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 761,9 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 18,85 JPY gegenüber 29,28 JPY je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 12,30 Milliarden JPY – ein Plus von 283,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Prored Partners 3,21 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
12.12.25 KW 50: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Vorgaben für den ATX durchwachsen -- DAX vor schwachem Start -- Asiens Börsen mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt hat unklare Vorgaben vor der Brust. Am deutschen Markt zeichnen sich Startverluste ab. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen