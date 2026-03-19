Prored Partners vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Prored Partners stellte am 17.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 10,53 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Prored Partners ein EPS von -17,640 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,89 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 104,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Prored Partners einen Umsatz von 926,8 Millionen JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at