Pros informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Pros hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.02.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2021 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,160 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,140 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Pros mit einem Umsatz von insgesamt 65,0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 60,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 6,75 Prozent gesteigert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,660 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,650 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Pros im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 0,40 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 251,42 Millionen USD im Vergleich zu 252,42 Millionen USD im Vorjahr.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Verlust von 0,709 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 250,28 Millionen USD ausgegeben.

Redaktion finanzen.at