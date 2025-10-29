Pros präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Pros äußerte sich am 27.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,86 Prozent auf 91,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 82,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at