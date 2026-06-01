Prosafe SE Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Prosafe SE Registered hat am 29.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 28,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 467,9 Millionen NOK umgesetzt, gegenüber 365,4 Millionen NOK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at